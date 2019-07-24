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Москвичей ожидает ультраполярное вторжение

15:20
  • среда
  • 24 июля 2019

в столице резко похолодает

Погода, по прогнозам синоптиков, через  несколько дней удивит москвичей  непривычно низкими для июля температурами. Похолодание они связывают с так называемым, ультраполярным вторжением - в наш регион придут воздушные массы из Арктики, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты считают,  что резкая перемена погоды произойдёт в воскресенье.  Температура может упасть сразу на десять градусов. А пик холодов придётся на середину следующей недели. Ожидаются дневные температуры ниже 15 градусов и ночные - ниже десяти.

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