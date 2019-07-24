Москвичей ожидает ультраполярное вторжение

в столице резко похолодает

Погода, по прогнозам синоптиков, через несколько дней удивит москвичей непривычно низкими для июля температурами. Похолодание они связывают с так называемым, ультраполярным вторжением - в наш регион придут воздушные массы из Арктики, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты считают, что резкая перемена погоды произойдёт в воскресенье. Температура может упасть сразу на десять градусов. А пик холодов придётся на середину следующей недели. Ожидаются дневные температуры ниже 15 градусов и ночные - ниже десяти.