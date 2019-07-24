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Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков

13:13
  • среда
  • 24 июля 2019

Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся несколько раз

Наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали, на площадке строительства моста через Москву-реку превышение радиационного фона не выявлено. Об этом в среду рассказал директор государственного казенного учреждения города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков.

"Строительная площадка расположена на максимально возможном удалении от этих очагов. Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды", - сообщил он, отметив, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт было зафиксировано 0,1-0,14.

Десятков добавил, что территория берега Москвы-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона, в зону стройки не входит.

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