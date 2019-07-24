Как пройдет главный спортивный праздник лета в Москве

Фестиваль "Московский спорт в "Лужниках" пройдет 27 июля

В столице в субботу состоится спортивный фестиваль "Московский спорт в "Лужниках". Праздник стартует в 11 часов утра в олимпийском комплексе "Лужники".

Как говорится в присланном в редакцию ТВЦ.RU пресс-релизе, в течение всего дня в "Лужниках" будут работать более 40 специализированных спортивных и развлекательных площадок. В частности, гостям предложат сыграть в мини-футбол и уличный баскетбол, настольный теннис и даже шахматы.

Хедлайнерами спортивной части праздника 2019 года станет хоккейный клуб ЦСКА. Он поделится одним из самых ценных призов в своей истории – Кубком Гагарина. Презентовать его будет легенда советского армейского хоккея двухкратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Фанаты воркаута – вида тренировок, который стал особо популярным в последнее время в Москве - смогут поучаствовать в чемпионате мира. В субботу в "Лужниках" соберутся самые сильные спортсмены, обещают организаторы.

Видео: фестиваль "Московский спорт в "Лужниках" пройдет 27 июля

На фестивале также появится уникальный город для экстремальных велосипедистов, где пройдут соревнования в нескольких дисциплинах: трасса Big Air длиной более 100 метров, площадка беговелов для детей и фан-трек для всех желающих.

Зрелищную "Битву силачей" посетит российский политик и спортсмен Джефф Монсон. Как сообщили организаторы спортивного фестиваля, выступления атлетов со снарядами обещают быть зрелищными.

Большое количество площадок Moscow City Games будут рассчитаны на активность детей. На площадке "Игры героев" пройдут командные соревнования для всех желающих. Детей ждут испытания по лёгкой атлетике, общей физической подготовке и полоса препятствий.

Департамент спорта города Москвы представит информационный павильон, где проходит тестирование детей по определению подходящего вида спорта, и организует площадку для сдачи норм ГТО.

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