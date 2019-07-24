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Видеоблогер умер при поедании живых многоножек в прямом эфире

13:44
  • среда
  • 24 июля 2019

Он устраивал шоу с ядовитыми гадами

В Китае местный житель найден мертвым в своем доме. Его компьютер был подключен к прямому эфиру в интернете. Полиция установила, что он скончался во время прямого эфира.

За два дня до этого 35-летний мужчина решил устроить шоу и увеличить количество подписчиков в прямом эфире. Для этого он купил живых ядовитых многоножек, мучных червей и гекконов, а также несколько видов крепкого алкоголя.

Как сообщает Daily Mail, все покупки он разложил перед монитором и включил прямую трансляцию. По ходу стрима он вытащил специальное колесо с пометками блюд и напитков.

Вероятно, мужчина умер от отравления ядовитыми гадами. На аккаунт были подписаны 15 тысяч человек.

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