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Вдова Кобзона своей красотой затмила популярную кинозвезду

13:56
  • среда
  • 24 июля 2019

Фанаты рассыпались в комплиментах

68-летняя Нелли Кобзон и 82-летняя Светлана Немоляева встретились на светском мероприятии и посидели за одним столом.  
Как живет вдова после смерти Кобзона

Фотограф Екатерина Рождественская, дочь поэта Роберта Рождественского, опубликовала в Instagram снимок с Кобзон и Немоляевой. "Три девицы под зеркалОм пряли поздно вечерОм", - написала Рождественская [орфография автографа сохранена - прим. ТВЦ.RU].

Фотография собрала свыше шести тысяч отметок "Нравится". Многие интернет-пользователи посчитали, что вдова Кобзона получилась на снимке удачнее всех.

- Нелли красотка!

- Обожаю Неллечку Кобзон. За ее такт, ум, мудрость. Все были бы такие женщины и общество наше было бы здорово!

- Достойно выглядят в своем возрасте.

- Как приятно видеть обаятельных женщин без накаченных губ и щек. Красивые. Натуральные. 

- Нелли Кобзон - просто красотка. У Кобзона был отличный вкус.

Отметим, что Нелли Кобзон ведет активную жизнь. Она устраивает выставки, посещает светские мероприятия, занимается благотворительностью.

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