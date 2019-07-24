"Некому было защитить": детали жестокой расправы над ЛГБТ-активисткой в Петербурге

Девушку могли убить за ее взгляды

Друзья и знакомые покойной ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой считают, что с девушкой расправились из-за ее гражданской позиции.

Григорьева боролась за права людей с нетрадиционной ориентацией, выступала против войн и насилия, за что ей часто попадало.

"Она маленькая, худенькая, с ней легко справиться. Она одинокая, ее некому защитить. А убили ее, мы думаем, для того, чтобы запугать всех нас, активистов", - рассказал "Обозревателю" знакомая Елены.

ЛГТБ-активисты написали заявление в СК и МВД с просьбой проверить на причастность к убийству Григорьевой группу людей, которая преследует людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. К слову, движение "Восход" сообщает, что активистка значилась в черном списке проекта "Пила против ЛГБТ".

Елену Григорьеву обнаружили мертвой в кустах 23 июля в Московском районе Санкт-Петербурга. На ее теле были следы удушья и многочисленные ножевые ранения.

СМИ сообщали, что Григорьева неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на постоянно поступающие угрозы. Она даже просила подругу позаботиться о ее кошке, если с ней что-то случится.

В полиции подтвердили, что от Григорьевой действительно поступали обращения, но все они были бытового характера и не касались возможных угроз для жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, к убийству может быть причастен 40-летний уроженец Башкирии, известно, что у него были финансовые трудности из-за многочисленных кредитов.