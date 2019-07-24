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Праздник калорий: более 30 ресторанов примут участие в Дне гамбургера

14:06
  • среда
  • 24 июля 2019

Юбилей "булки с котлетой" отметят в московском Парке Горького

В столице 27 июля состоится музыкально-гастрономический "Бургер фест". Он будет посвящен Международному дню гамбургера, передает ТВЦ.RU.

Во время фестиваля для гостей на площадке будут работать 30 ресторанных шале. В них можно будет попробовать бургеры от поваров таких ресторанов, как "Фарш", Steak it Easy, Black Star Burger, "Себби бургер", Burger Heroes, "Бочка", "Куршевель", Zinger Grill, а также 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат Burger King, "Тако бой", BB&Burgers, "Бургерс Дэй", "Праймбиф", "Лофт BBQ", Chiс’N'Go.

В этих шале посетители смогут попробовать бургеры с креветками, мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами. Также будут предложены мексиканские бургеры с маринованной курицей и соусом сальса. Гостям будут предложены и бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Считается, что именно 27 июля в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) продал самый первый гамбургер. Это была котлета из говядины с листиком салата и соусом, положенная между двумя кусочками хлеба.

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