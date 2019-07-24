Опубликован документ об увольнении Кличко с поста мэра Киева

Владимиру Зеленскому нужен свой человек в столице

В офисе президента Украины Владимира Зеленского попросили правительство уволить с поста мэра Киева Виталия Кличко. Сместить столичного градоначальника потребовал глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.

Как пишет Газета.Ru, соответствующая просьба уже направлена в адрес министра Александра Саенко. Сам документ в своем Facebook опубликовал шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар.

"Законом Украины "О местных государственных администрациях" определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых", - говорится в документе.

Судя по первым комментариям в соцсетях, народ Украины негативно воспринял информацию о грядущем увольнении Кличко. Многие интернет-пользователи отмечают, что мэр был выбран в ходе выборов.

Ранее против Кличко на Украине возбудили два уголовных дела о земельных махинациях. Мэр Киева уже назвал обвинения "раздутой чушью". Он уверен, что дело "лопнет, как мыльный пузырь", а информацию о махинациях "вбросил" юрист, экс-глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

По мнению политологов, Кличко в ближайшее время может лишиться своего поста. В среду градоначальника вызвали на допрос в госбюро расследований. Впрочем, уверены эксперты, Кличко могут уволить не только из-за коррупционных скандалов, но еще и потому, что Зеленскому на предстоящих в 2020 году выборах в местные органы власти очень будет нужен в столице свой человек.

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