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Порошенко приехал на допрос

14:19
  • среда
  • 24 июля 2019

Ранее он не явился на аналогичную процедуру

Экс-президент Украины Петр Порошенко приехал на допрос  в Государственное бюро расследований. До этого он должен был приехать на аналогичную процедуру 17 июля. Но политик так и не явился.

В тот раз адвокат бывшего украинского лидера сообщил, что он не получал каких-либо уведомлений. Порошенко вместо допроса занимался предвыборной кампанией и якобы находился за пределами Киева. Тогда же адвокат пообещал, что бывший президент появится на допросе 25 июле, пишет "Газета.Ru".

До этого Порошенко уже неоднократно вызывали на допрос. В мае Генпрокуратура Украины допросила его в рамках расследования гибели людей во время "Евромайдана".

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