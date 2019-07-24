"Люблю российскую публику": охаявшая Москву Катамадзе пошла на попятную

Артистка появилась в Юрмале

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая недавно оказалась в центре скандала после отказа от выступлений в России, призналась, что тоскует по российским слушателям и пребывает в шоке от ситуации в своей стране.

"Я очень люблю российскую публику, скучаю по ней - по этим фантастическим, гениальным, душевным слушателям, но в данной ситуации просто не могла поступить иначе", - заявила порталу "Дни.ру" Катамадзе, которая выступила на фестивале "Рандеву" в Юрмале.

Певица не смогла ответить на вопрос о том, когда она снова сможет петь в России. "Ничего не знаю, потому что сама в шоке", - сказала грузинка. По ее словам, она не бросает слов на ветер и не жалеет о своем заявлении по поводу России.

Напомним, в конце июня Нино Катамадзе объявила, что выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве стало ее последним появлением на российской территории. Таким образом она солидаризировалась с антироссийскими митингующими в Тбилиси, которые вышли на улицу после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, согласно протоколу, сел на место спикера грузинского парламента на религиозном форуме.