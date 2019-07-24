В Подмосковье задержали семью мигрантов-рабовладельцев

Они отбирали паспорта и заставляли работать бесплатно

Граждан Таджикистана задержали в Серпуховском районе Подмосковья за использование рабского труда.

Как выяснило следствие, 51-летняя мать и ее 29-летний сын звали на работы в Московскую область жителей Узбекистана, обещав им хороший заработок – 250 долларов за полмесяца работ на сельхозполях под Серпуховым. Однако, когда рабочие приезжали, то их оставляли без обещанных денег и документов.

Четырем потерпевшим удалось обратиться за помощью в полицию, после чего "предприимчивую" семью удалось задержать. Теперь следователи устанавливают точное число жертв мошенников, а им, в свою очередь, грозит арест, пишет СКР.