Возбуждено дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома

Сотрудникам угрожали применением насилия, заявили следователи

В Москве возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома. Об этом сообщили в управлении СК по столице.

По данным следствия, в июле участники неназванного движения с целью оказания давления на членoв Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также воспрепятствования их законной деятельности, организовали незаконный митинг у здания Мосгоризбиркома.

Участники движения, организовавшего митинг, также угрожали применением насилия в отношении членoв избирательных комиссий, заявили ТАСС в СК. В рамках расследования уголовного дела следователи допрашивают организаторов и участников несогласованных акций.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около одной тысячи человек.

Столичные власти заранее предупреждали участников об ответственности за участие в несанкционированной акции. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявляли, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.

Ранее полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции оппозиции в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. Мероприятие запланировано на 27 июля у здания мэрии на Тверской улице. В МВД предупредили, что личная безопасность участников акции может оказаться под угрозой.

По мнению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов являются частью плана "цветных революций".

"Настораживают действия этих структур, как бы они не назывались. Это специальный план из "цветных революций", - уверен Жириновский.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

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