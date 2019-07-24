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Полуголую Апину застукали в объятиях незнакомца

15:21
  • среда
  • 24 июля 2019

Певица обнажилась на берегу Волги

54-летняя певица Алена Апина продемонстрировала стройную фигуру во время фотосессии в городе Вольск Саратовской области. 
Алена Апина рассказала о смелых снах с Путиным

Заслуженная артистка России выложила в Instagram снимок, на котором она прижимается к загорелому мужчине. Артистка надела черное бикини и игриво приспустила бретельку. "Спасибо тебе, мой дорогой Сергей Иванович!" - написала Апина, обращаясь к своему спутнику на фото. По словам певицы, он "вытащил" ее на Волгу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Apina (@neapina)

"Сережа - мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года", - уточнила Алена Апина, предвосхищая вопросы поклонников и журналистов. 

Интернет-пользователи восхитились красивой фигурой Алены и усомнились в том, что у нее с Сергеем исключительно рабочие отношения.  

- Горячо! 

- Какая фигура! Какие ноги!

- Вы в прекрасной форме, так держать. 

- Интересный мужчина, стоит присмотреться.

- Ну обнял не как друг.

- Так хорошо смотритесь вместе. 

- Надо же, какая секси.

Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от мужа, с которым прожила больше 20 лет. У артистки есть дочь Ксения, рожденная суррогатной матерью. Ее крестным отцом стал певец Борис Моисеев. 

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