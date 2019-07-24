Полуголую Апину застукали в объятиях незнакомца

Певица обнажилась на берегу Волги
54-летняя певица Алена Апина продемонстрировала стройную фигуру во время фотосессии в городе Вольск Саратовской области.
Заслуженная артистка России выложила в Instagram снимок, на котором она прижимается к загорелому мужчине. Артистка надела черное бикини и игриво приспустила бретельку. "Спасибо тебе, мой дорогой Сергей Иванович!" - написала Апина, обращаясь к своему спутнику на фото. По словам певицы, он "вытащил" ее на Волгу.
"Сережа - мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года", - уточнила Алена Апина, предвосхищая вопросы поклонников и журналистов.
Интернет-пользователи восхитились красивой фигурой Алены и усомнились в том, что у нее с Сергеем исключительно рабочие отношения.
- Горячо!
- Какая фигура! Какие ноги!
- Вы в прекрасной форме, так держать.
- Интересный мужчина, стоит присмотреться.
- Ну обнял не как друг.
- Так хорошо смотритесь вместе.
- Надо же, какая секси.
Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от мужа, с которым прожила больше 20 лет. У артистки есть дочь Ксения, рожденная суррогатной матерью. Ее крестным отцом стал певец Борис Моисеев.
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