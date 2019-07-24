Полуголую Апину застукали в объятиях незнакомца

Певица обнажилась на берегу Волги

54-летняя певица Алена Апина продемонстрировала стройную фигуру во время фотосессии в городе Вольск Саратовской области.

Заслуженная артистка России выложила в Instagram снимок, на котором она прижимается к загорелому мужчине. Артистка надела черное бикини и игриво приспустила бретельку. "Спасибо тебе, мой дорогой Сергей Иванович!" - написала Апина, обращаясь к своему спутнику на фото. По словам певицы, он "вытащил" ее на Волгу.

"Сережа - мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года", - уточнила Алена Апина, предвосхищая вопросы поклонников и журналистов.

Интернет-пользователи восхитились красивой фигурой Алены и усомнились в том, что у нее с Сергеем исключительно рабочие отношения.

- Горячо!

- Какая фигура! Какие ноги!

- Вы в прекрасной форме, так держать.

- Интересный мужчина, стоит присмотреться.

- Ну обнял не как друг.

- Так хорошо смотритесь вместе.

- Надо же, какая секси.

Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от мужа, с которым прожила больше 20 лет. У артистки есть дочь Ксения, рожденная суррогатной матерью. Ее крестным отцом стал певец Борис Моисеев.