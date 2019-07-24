Прах Доренко развеяли над Крымом

Журналист предлагал другой способ его утилизации – смыть в унитаз

Часть праха покойного журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат, в Керчи.

Церемонию провела семья Доренко. Его жена Ирина выразила сожаление, что так и не добралась сюда с супругом при его жизни. Мэтр российской журналистики родился в Крыму и хотел, чтобы его прах развеяли именно там.

Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву".



Юлия Доренко. pic.twitter.com/za4YQK79m5 — Олег Анатольевич (@dolg132005) 24 июля 2019 г.

"Он сказал мне как-то в своем духе: Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву", - поделилась вдова Доренко.

Другая часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает "Говорит Москва".

Сергей Доренко погиб вечером 9 мая во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.

Видео: кадры, сделанные в последний день жизни Доренко