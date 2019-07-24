Вакарчук повеселил московских гостей на мероприятии у "водочного олигарха"

В этот момент "украинские воины погибали на востоке страны"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук повел себя не так, как подобает "моральному авторитету" украинской нации. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который выложил в своем Facebook ссылку на видеозапись выступления музыканта.

Запись датирована 2015 годом. "…Когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов", - отметил Портнов.

Кроме того, в комментариях к посту он выложил видео и с еще одним музыкантом-русофобом Иваном Дорном. По его словам, он выступал на том же мероприятии. Интересно, что выступление Вакарчука из Сети уже удалили.

Позднее Портнов пошутил, что теперь будет называть коалицию, в которую возьмут партию музыканта "Голос" пророссийской из-за поездки Вакарчука в Монако на российские корпоративы в 2015 году.

До этого Портнов, который ранее являлся замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, заподозрил Вакарчука в краже денег у армии.

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