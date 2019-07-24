"Что же ты наделал?" Ляшко набросился на Зеленского

Глава "Радикальной партии" назвал прошедшие на Украине выборы позорнейшими

Прошедшие выборы в Верховную Раду – это позор, уверен глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. В среду он раскритиковал в своем Facebook президента Украины Владимира Зеленского, назвав "Слугу народа" пародией на диктатора.

"Народ мой, что ж ты наделал?! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за всё ответит очень скоро", - написал Ляшко. В ходе прошедших выборов его партии не удалось пройти в парламент.

Лидер "Радикальной партии" в своем заявлении подчеркнул, что его партия находится в оппозиции к Зеленскому и "его всевластию". "Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину", - пообещал политик.

Внеочередные парламентские выборы прошли в стране в воскресенье. Официальные результаты ЦИК пока не озвучила. После обработки более 95% электронных протоколов лидирует президентская партия "Слуга народа" (43,13%).

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