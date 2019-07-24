Три раза "талак": экс-король Малайзии необратимо развелся с "Мисс Москва"

Брак просуществовал девять месяцев

Экс-король Малайзии Мухаммад V официально развелся со своей женой – россиянкой Оксаной Воеводиной (Горбатенко).

Эту информацию РИА Новости подтвердил адвокат бывшего монарха Ко Тиен Хуа. "Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата", - сообщил юрист.

В шариатском законодательстве троекратное произнесение при свидетелях слова "талак", т.е. "развод", означает необратимое прекращение существования брака.

Брак между Мухаммадом и Оксаной продержался девять месяцев и был расторгнут 1 июля 2019 года. За это время неоднократно появлялись новости об их разводе. В мае у пары родился первенец – сын Леон. Однако адвокат монарха не исключает, что Оксана не была верна своему мужу, а ребенок мог быть зачат другим мужчиной.