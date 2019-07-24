ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три раза "талак": экс-король Малайзии необратимо развелся с "Мисс Москва"

15:54
  • среда
  • 24 июля 2019

Брак просуществовал девять месяцев

Экс-король Малайзии Мухаммад V официально развелся со своей женой – россиянкой Оксаной Воеводиной (Горбатенко).

Эту информацию РИА Новости подтвердил адвокат бывшего монарха Ко Тиен Хуа. "Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата", - сообщил юрист.

В шариатском законодательстве троекратное произнесение при свидетелях слова "талак", т.е. "развод", означает необратимое прекращение существования брака.

Брак между Мухаммадом и Оксаной продержался девять месяцев и был расторгнут 1 июля 2019 года. За это время неоднократно появлялись новости об их разводе.  В мае у пары родился первенец – сын Леон. Однако адвокат монарха не исключает, что Оксана не была верна своему мужу, а ребенок мог быть зачат другим мужчиной.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.