Выяснилась причина похода Певцова и Дроздовой в ЗАГС

Фанаты с облегчением выдохнули
Артистка Ольга Дроздова, которая почти 30 лет прожила в браке с артистом Дмитрием Певцовым, взяла фамилию мужа.
Недавно Певцов выложил в Instagram видео, на котором они с женой отправляются в столичный ЗАГС. Цель своего визита пара не раскрыла и предложила поклонникам разгадать загадку самим. Некоторые фанаты забили тревогу, посчитав, что Ольга и Дмитрий решили разойтись.
24 июля Певцов успокоил фанатов: его благоверная просто сменила фамилию. Актер также поздравил подписчиков с днем памяти святой княгини Ольги: "Сегодня у всех Ольг ИМЕНИНЫ, день Ангела". При этом он выложил семь снимков жены, которые удостоились самых высоких похвал со стороны интернет-пользователей.
- Просто ангелочек. Красавица.
- Потрясающая женщина, обворожительная, эффектная.
- На некоторых фото такая трогательная и беззащитная.
- Эталон женственности, безупречного стиля, вкуса, красоты, обожаемая, любимая актриса.
- Обожаю Ольгу Дроздову.
Напомним, Певцов и Дроздова познакомились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Они поженились в 1994 году. В 2007 году у них родился сын Елисей. Ранее актер рассказал, что он никогда не боялся ухода жены.
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