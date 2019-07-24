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Выяснилась причина похода Певцова и Дроздовой в ЗАГС

15:57
  • среда
  • 24 июля 2019

Фанаты с облегчением выдохнули

Артистка Ольга Дроздова, которая почти 30 лет прожила в браке с артистом Дмитрием Певцовым, взяла фамилию мужа.  

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Недавно Певцов выложил в Instagram видео, на котором они с женой отправляются в столичный ЗАГС. Цель своего визита пара не раскрыла и предложила поклонникам разгадать загадку самим. Некоторые фанаты забили тревогу, посчитав, что Ольга и Дмитрий решили разойтись. 

24 июля Певцов успокоил фанатов: его благоверная просто сменила фамилию. Актер также поздравил подписчиков с днем памяти святой княгини Ольги: "Сегодня у всех Ольг ИМЕНИНЫ, день Ангела". При этом он выложил семь снимков жены, которые удостоились самых высоких похвал со стороны интернет-пользователей. 

- Просто ангелочек. Красавица.

- Потрясающая женщина, обворожительная, эффектная. 

- На некоторых фото такая трогательная и беззащитная. 

- Эталон женственности, безупречного стиля, вкуса, красоты, обожаемая, любимая актриса. 

- Обожаю Ольгу Дроздову. 

Напомним, Певцов и Дроздова познакомились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Они поженились в 1994 году. В 2007 году у них родился сын Елисей. Ранее актер рассказал, что он никогда не боялся ухода жены

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