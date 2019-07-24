Жириновский назвал митинги незарегистрированных кандидатов подготовкой к Майдану

Неназванные структуры призывают к "цветной революции", указал глава партии ЛДПР

Несанкционированные акции незарегистрированных кандидатов являются частью плана "цветных революций". Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"Настораживают действия этих структур, как бы они не назывались. Это специальный план из "цветных революций", - уверен Жириновский.

По его словам, "цветная революция" начинается с непризнания выборов, в данном случае речь идет о непризнании итогов регистрации кандидатов.

Жириновский при этом уверен, что другие города не станут поддерживать эти волнения, так как избирательная кампания касается только Москвы.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий по факту проведения несогласованного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Полиция Москвы ранее предупредила граждан об опасности участия в несанкционированной акции, которое запланировано на 27 июля у здания мэрии на Тверской улице.

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