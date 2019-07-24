На Украине заявили о договоренности по задержанным Россией морякам

Об этом заявила украинский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что договоренности об обмене моряков, задержанных во время Керченской провокации, достигнуты.

Об этом она рассказала "Общественному телевидению". Сейчас она находится в населенном пункте Счастье при передаче украинских заключенных из Луганской народной республики, сообщает ТАСС.

"Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала она. С другой стороны, адвокат моряков Николай Полозов, отметил, что ему неизвестно об этой договоренности.

Задержанных обвиняют в нелегальном пересечении российской границы в Керченском проливе. Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники задержали украинский буксир, а также два малых бронированных катера. Пришлось применить оружие. Всего задержали 24 человека.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: суд определился с мерой пресечения для украинских моряков