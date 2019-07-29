Прибавка к пенсии и новое в платежке ЖКХ. Жизнь россиян сильно изменится с 1 августа

Новая статья коммунальных расходов, сделки без нотариуса и прибавка к пенсии

Уже в четверг август вступит в свои права, а это значит, что россиян ждут изменения в жизни. Чего нового принесет нам последний летний месяц, кроме непредсказуемой погоды, разбирался ТВЦ.RU.

Дополнительные деньги пенсионерам

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Теперь каждый из них получит из бюджета дополнительные 244 рубля. Выплаты для этой категории населения не индексировались три года и в связи с этим было принято решение прибавить к ежемесячной выплате три балла. Один бал равен 87,42 рубля.

Сделки без нотариуса

Участники долевой собственности смогут проводить ряд сделок без нотариуса. Например, сделку по отчуждению имущества или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимость можно будет оформить в простом письменном виде.

Новая строка в платежке ЖКХ

В квитанция ЖКУ появится новая графа – страхование недвижимости от чрезвычайных ситуаций, например, стихийных бедствий или техногенных катастроф. Это добровольная услуга, от нее можно отказаться. В среднем по стране страхование составит до 3 рублей за один квадратный метр жилья.

Уход в "ипотечные каникулы" теперь без пошлины

С первого дня августа будет отменена госпошлина при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. Сейчас размер пошлины составляет 200 рублей, пишет News.ru.

Для автомобилистов: регистрация у дилера и номерные знаки

В России упростится процедура регистрации автомобиля. С 4 августа это можно сделать через производителей или в салоне официального дилера, посещать ГИБДД будет не обязательно.

Кроме того, номерные знаки начнут изготавливать специальные аккредитованные частные компании, но назначать сочетания букв и цифр будут по-прежнему в Госавтоинспекции. Стоимость номеров при этом не изменится: в среднем она составит 2 тысячи рублей.

Нормы провоза фруктов, овощей и цветов

С 19 августа в Россию нельзя будет ввезти в багаже и ручной клади более пяти килограмм зарубежных овощей и фруктов. Ограничения также коснутся цветов – максимум 3 букета из 15 цветков каждый. Для перевозки большего количества фруктов и растений нужно будет оформлять фитосанитарный сертификат, в противном случае продукцию либо уничтожат, либо отправят обратно.

Контроль за алкоголем

В августе к алкоголю начнут относиться бережно. С 21 числа к складам с напитками будут предъявлять жесткие требования: они должны быть огорожены от служебных помещений и правильно освещены. Также строго будут следить за температурой и влажностью воздуха. Эти правила касаются лишь производителей и оптовиков.