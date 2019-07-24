Открыт прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Заявления будут приниматься до 4 сентября включительно

24 июля стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании в трех избирательных округах Москвы.

Проголосовать онлайт сможет любой совершеннолетний житель избирательных округов № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявление можно будет через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября включительно, сообщает сайт мэра столицы.

Для регистрации на портале нужно сказать ФИО, дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер телефона и адрес регистрации в Москве. Подтвердить учетную запись можно в любом центре "Мои документы".

Участие в онлайн-голосовании не обязательное, москвичи могут проголосовать на выборах традиционным способом - прийти на участок лично и опустить бюллетень в урну. Те, кто проголосовал онлайн, отдать свой голос обычным способом уже не сможет, и наоборот.

Выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца.