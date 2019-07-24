ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Открыт прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

16:14
  • среда
  • 24 июля 2019

Заявления будут приниматься до 4 сентября включительно

24 июля стартовал прием заявок на участие в электронном голосовании в трех избирательных округах Москвы.

Проголосовать онлайт сможет любой совершеннолетний житель избирательных округов № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Подать заявление можно будет через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября включительно, сообщает сайт мэра столицы.

Для регистрации на портале нужно сказать ФИО, дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер телефона и адрес регистрации в Москве. Подтвердить учетную запись можно в любом центре "Мои документы".

Участие в онлайн-голосовании не обязательное, москвичи могут проголосовать на выборах традиционным способом - прийти на участок лично и опустить бюллетень в урну. Те, кто проголосовал онлайн, отдать свой голос обычным способом уже не сможет, и наоборот.

Выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Здание Мосгордумы
Здание Мосгордумы
Подготовка избирательных участков к выборам
Подготовка избирательных участков к выборам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.