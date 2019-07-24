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В Москве покажут спутник для поиска следов американцев на Луне

17:13
  • среда
  • 24 июля 2019

Аппарат способен делать снимки со сверхвысоким разрешением

Спутник для поиска следов американских астронавтов покажут в московском музее космонавтике.

Аппарат снимет поверхность Луны в высоком качестве, а также должен увидеть советских и китайских автоматических станций, пишет РИА Новости.

"Он разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны", - отметили в пресс-службе музея.

Ожидается, спутник покажут в четверг, 25 июля.

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