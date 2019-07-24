Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Президент ознакомился с экспозицией о жизни российских эмигрантов

Владимир Путин посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Там президент ознакомился с экспозицией, которая рассказывает о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции.

В сопровождении вдовы писателя - Натальи Солженицыной - и мэра Москвы Сергея Собянина глава государства осмотрел предметы повседневного быта русских эмигрантов, которые осели в различных странах мира. Все экспонаты были переданы в дар музею их потомками. Владимир Путин также осмотрел стенд, посвященный жизни Александра Солженицына в годы его эмиграции. Вдова писателя рассказала главе государства о том, как проходила работа над создававшимся в то время многотомником "Красное колесо" о России 1914-1917 годов. После осмотра музея Владимир Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, пообщался с Натальей Солженицыной и еще раз поблагодарил ее за работу над экспозицией.