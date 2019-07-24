ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трампу грозят новые обвинения после ухода с поста президента

18:01
  • среда
  • 24 июля 2019

Об этом заявил Роберт Мюллер, выступивший в Конгрессе по "российскому делу"

Штаб Дональда Трампа не был в сговоре с Россией. Об этом вновь заявил бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер. Он выступал на слушаниях в палате представителей Конгресса США.

Конгрессмены допрашивали Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Накануне Минюст США просил законодателей ограничить допрос прокурора строго рамками его доклада, опубликованного по итогам проведенного разбирательства, и экс-прокурор заявил, что о расследовании ФБР действий Трампа он говорить не будет. Отвечая на вопросы, Мюллер пояснил, что его доклад не оправдал президента Трампа, а просто расследование не нашло доказательств его вины. При этом бывший прокурор допустил, что Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента. А вот обвинения против России никуда не делись. Аккуратно подбирая каждое слово в отношении действующего президента США, в высказываниях в адрес Москвы Мюллер был гораздо категоричен.

"Первое: наше расследование пришло к выводу, что правительство России масштабно и систематически вмешивалось в наши выборы. Второе: наше расследование не пришло к выводу, что участники предвыборного штаба Трампа находились в сговоре с российским правительством в его деятельности, направленной на вмешательство в выборы. На протяжении своей карьеры я видел целый ряд вызовов нашей демократии. Усилия правительства России, нацеленные на вмешательство в наши выборы, относятся к наиболее серьезным подобным вызовам. Как я заявлял 29 мая, это заслуживает внимания каждого американца", - сказал спецсоветник Минюста США Роберт Мюллер.

В МИД России вновь заявили, что никаких доказательств вмешательства России так и не представлено. В Москве также отметили, что выступление Роберта Мюллера не выявило никакой новой информации по сравнению с тем, что было в докладе бывшего прокурора.

Читайте также:
Новости по теме
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.