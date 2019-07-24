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Получающая мизерную зарплату фельдшер получила нагоняй от чиновницы

17:34
  • среда
  • 24 июля 2019

Ее оклад меньше, чем оклад уборщицы

В Курганской области работница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) пожаловалась на то, что она получает меньше, чем уборщица.

Медик получает девять тысяч рублей, в то время как уборщица – 12 тысяч рублей. "У меня такая огромная ответственность в селе живут 140 человек, вызывают и днем, и ночью без выходных", - объяснила она.

Жалобы фельдшера не понравились замгубернатора по соцполитике Татьяне Менщиковой. Она посоветовала женщине не прибедняться и не забывать, что кроме оклада у нее есть еще и доплаты, сообщает агентство URA.RU. Кроме того, в таком маленько селе ФАПа быть не должно.

"А зачем брали тогда, я бы уехала в Челябинск жить", — ответила ей фельдшер.

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