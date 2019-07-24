В Сирии гуманитарные грузы оказались в руках террористов

Стабилизировать обстановку не позволяют американские войска, рассказали российские военные

Более 17 тысяч беженцев покинули лагерь "Рукбан" в Сирии. Безопасный выход людей удалось обеспечить силами правительственной армии и российских военных. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных штабов двух государств.

По его словам, и Москва, и Дамаск поддерживают оперативный план ООН по выводу оставшихся мирных граждан из лагеря. На их эвакуацию уйдет около месяца, она начнется в ближайшее время. Пока согласовываются детали. Ожидается, что из "Рукбана" будут выводить по три с половиной тысячи человек каждые пять дней. Принять жителей уже готовы в местах временного размещения в провинции Хомс. Говоря о гуманитарной помощи, Мизинцев отметил, что грузы, которые поступают от профильных структур ООН, распределяются неравномерно. Так, в Идлиб поступает больше помощи, чем на территории, подконтрольные правительству. Зачастую грузы попадают в руки террористов. По словам Мизинцева, стабилизировать обстановку в ряде районов не позволяют находящиеся там американские войска.

"Единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование лагерей. В этой связи абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная на днях специальным представителем президента США по Сирии Джеймсом Джеффри, вновь возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Рукбане на Россию и Сирию, при этом цинично заявляя, что не смотря на то, что лагерь находится в контролируемой США зоне, обеспечить его жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены", - заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.