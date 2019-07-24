"Посадки и много интересного": что ждет Украину при абсолютной власти Зеленского

Гражданам страны осталось смеяться до Нового года

Под Виталием Кличко закачалось кресло мэра Киева. Бывший шоумен, президент Владимир Зеленский потребовал отстранить бывшего боксера от должности. Причина - коррупция. Против Кличко уже возбуждено уголовное дело. И столичный голова лишь один из многих представителей прошлой власти, к которым у нового руководства страны есть претензии. Избавление от всего старого - предвыборное обещание главы государства. На исполнение других пока нет ни воли, ни желания. Но украинцы ждут. И чтобы это ожидание было не слишком томительным - на прилавки магазинов выбросили гипсовых Владимиров Зеленских. Почем на Украине президент? Александр Панюшкин приценился.

Изготовление бюстов президента Зеленского предприимчивые украинцы уже поставили на поток. Их покрывают позолотой и лаком, продавая по две с лишним тысячи гривен за штуку. Сам же президент с командой продолжает праздновать победу на внеочередных выборах в Верховную Раду, где у партии "Слуга народа" теперь абсолютное большинство, а у Зеленского - абсолютная власть. Отчего его соперники, особенно те, кто в парламент не попал, теперь называют украинского гаранта диктатором. Вернее, как выразился бывший депутат Олег Ляшко, пародией на него.

"Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому. Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину", - заявил Ляшко.

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Впрочем, на заявление главного украинского радикала теперь обращают внимание еще меньше, чем прежде. Простых украинцев и политических экспертов скорее заботит вопрос - а что дальше? Какие шаги предпримет новая власть для восстановления экономики. Будут ли обещанные посадки и уголовные дела? И какие законы в первую очередь примет новый парламент?

"Вот в первое полугодие до Нового года мы увидим очень много популистских законов. Я думаю, очень много будет посадок и всего интересного, потому что все-таки "95-й квартал", ребята там такие, с артподходом. Будет все очень интересно. Но после Нового года, если реальных не будет изменений в экономике, а это 50 на 50. Ну, Украина пока может смеяться, а там может и заплакать", - прокомментировал украинский политолог Александр Теплюк.

Расследование против прежних властей действительно идёт полным ходом. Сегодня на допросе по делу об уклонении от налогов побывал бывший президент Порошенко. Уголовное производство, по данным украинских СМИ, возбуждено и против мэра Киева Виталия Кличко. А сам Зеленский потребовал его отстранения.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.