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Жители Европы обезумели от жары

18:21
  • среда
  • 24 июля 2019

Пять человек уже погибли от несусветного пекла

В Бельгии владелец супермаркета предложил согражданам ночевать в морозильной камере его магазина. И это спецпредложение совсем не шутка - в стране установилась самая высокая температура за всё время наблюдений - 38,9 градуса. Вся Западная Европа сейчас изнывает от жары. Наиболее сложная ситуация во Франции. Пять человек уже погибли от несусветного пекла. И это вторая волна за лето. К четвергу в столице Франции синоптики прогнозируют до плюс 42. Жители центральной России пока не определились - завидовать ли парижанам. В средней полосе июль не задался. И в ближайшие дни станет только холоднее.

Подробности смотрите в репортаже Александра Маркова.

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