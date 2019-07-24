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Годовалый сын Миддлтон умилил британцев сердитым видом

18:47
  • среда
  • 24 июля 2019

Фанаты предположили, что хмурый взгляд - это семейное

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи часто получается на фотографиях хмурым.
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Особенно заметно это было на кадрах, сделанных по случаю шестилетия принца Джорджа. Некоторые предположили, что Луи в такой замечательный солнечный день предпочел бы бегать и играть, чем находиться на официальном мероприятии, пишет газета Express.

"Его лицо будто бы говорит: "Убери эту чертову камеру от меня", "Раньше был сердитый Джордж, теперь сварливый Луи. Видимо, это семейное", - написали фанаты.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи
Кейт Миддлтон с сыном Луи
Кейт Миддлтон с сыном Луи
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