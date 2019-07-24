Терезу Мэй конвоировали к королеве

Политик успела произнести прощальную речь

Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Она передала прошение об отставке королеве Елизавете II.

На встречу к монарху Мэй отправилась прямиком с Даунинг-стрит, где произнесла прощальную речь. Она села в автомобиль и в сопровождении небольшого кортежа отправилась в Букингемский дворец. Как заявила Мэй, после ухода с поста премьера она будет работать как парламентарий от округа Мейденхэд.

В Соединенном Королевстве передача власти премьер-министра преемнику по традиции происходит в максимально сжатые сроки. Государство остается без главы правительства примерно на час. Вслед за Мэй с Елизаветой II встретился Борис Джонсон, который накануне возглавил Консервативную партию, а теперь официально стал новым премьер-министром страны.

Подробнее о том, что стоит ждать от Бориса Джонсона, смотрите в репортаже ТВЦ: