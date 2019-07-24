Медики предупредили об опасности, которая таится в салонах красоты

Многие об этом даже не догадываются, приходя на привычный маникюр

Врачи предупредили о риске заразиться гепатитами B и C в салонах красоты и тату-студиях.

Вирусы передаются через инструменты, которые не прошли должную стерилизацию, сообщает агентство "Москва". Если во время маникюра, пирсинга или татуажа произошла микротравма, то вирус передастся к клиенту.

Поэтому в группу риска входят не только наркоманы и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь, а также посетители салонов красоты.

Медики отмечают, что часто многие заболевшие сами не подозревают, что заражены. Поэтому перед каждой салонной процедурой необходимо убедиться, что все инструменты стерилизованы в автоклаве или сухожаре в специальном крафт-пакете. Мастер должен выполнять работу в одноразовых перчатках.

Такие инструменты как апельсиновые палочки, пилки, пемзы, иглы для нанесения татуажа всегда должны быть одноразовыми.