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Яковлева пожаловалась Корчевникову на Глаголеву

19:08
  • среда
  • 24 июля 2019

Актриса рассказала о дружбе с рано ушедшей из жизни Верой Глаголевой

Актриса Марина Яковлева рассказала о взаимоотношениях со своей подругой Верой Глаголевой. Последняя рано ушла из жизни – актриса скончалась от онкологического заболевания в возрасте 61 года.

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Яковлева сообщила, что она и Глаголева долгое время были близки, однако незадолго до своей смерти та нашла себе новых подруг. Об этом актриса сообщила в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

"Мы очень близко дружили с Верой где-то до начала двухтысячных годов. Потом у нее появились новые подруги", - с большим сожалением рассказала в ходе эфира Яковлева.

Несмотря на это, актриса призналась, что болезненно пережила смерть Глаголевой. "О ее болезни я слышала краем уха. Спрашивать о таких вещах не принято. Мы иногда встречались. Она много рассказывал о своих родителях. Последний раз общались примерно за полтора года до ее смерти", - заявила Яковлева.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. Артистка долгое время боролась с раком. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище.

Видео: передача "Мой герой" с Глаголевой

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