"Собрался и пошел": мать запретила врачам лечить сына с острым аппендицитом

Старший брат пытался защитить мальчика

В Ростове-на-Дону агрессивная мать запретила врачам госпитализировать ее младшего сына, у которого нашли острый аппендицит.

Инцидент произошел в местной больнице №20. В соцсетях появилось видео, на котором женщина устроила скандал врачам, а затем резко скинула ребенка с кушетки со словами "встал быстро, обулся и пошел".

Все это время в кабинете находился старший сын. Он пытался успокоить разъяренную мать, но безуспешно. Медики решили вызвать полицию, поскольку убедить женщину в обратном не удалось, а мальчику срочно требовалось хирургическое вмешательство.

В результате младшего все-таки прооперировали, с ним все хорошо, а женщина извинилась за свое поведение.

Впоследствии старший ребенок объяснил странную реакцию матери. По его словам, женщина не смогла совладать с эмоциями из-за того, что младший часто врет и приукрашивает действительность. А вторым фактом стало то, что в семье уже происходила нехорошая история с врачами этой больницы. Медики не уделили должного внимания бабушке семейства из-за чего она спустя два месяца умерла.

Несмотря на объяснение, пользователи интернета сошлись во мнении, что оно не оправдывает безобразное поведение женщины в больнице.

"Это не дает права вести подобным образом!", "Брат старший красавчик! Не бросай малого, приглядывай", "Говорить ребенку, которому плохо, вставай, это верх маразма, как бы там старший сын не оправдывался, это издевательство над мелким", "Одно утешает, что она его туда привела. могло быть и хуже", - пишут неравнодушные.

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