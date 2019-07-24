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СБУ изменила аудиозаписи по делу о крушении MH17

19:34
  • среда
  • 24 июля 2019

Тревогу забили работавшие с доказательствами специалисты из Малайзии и Германии

Эксперты после анализа доказательств по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что Служба безопасности Украины отредактировала материалы по MH17. В частности, речь идет об аудиозаписях.

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О манипуляциях с фрагментами стало известно после выхода документального фильма о трагедии нидерландского режиссера Макса ван дер Верффа, передает РИА Новости.

Так, специалист малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен заявил, что в разных фрагментах записи отличается уровень шумов, а часть аудио вообще вырезали. Немецкий эксперт Норман Риттер согласился с этими выводами. По его словам, с записью проделали по крайней мере девять манипуляций.

Также авторы фильма встретились с двумя жителями ДНР. Те рассказали, что ракета, сбившая самолет, летела со стороны населенного пункта Степановка, который тогда контролировался украинскими военными.

Пять лет назад малайзийский Boeing МН17 был сбит над территорией Украины и упал в зоне боевых действий в Донбассе. Погибли 298 человек.

Ранее в июле в годовщину трагедии Евросоюз в очередной раз призвал Москву признать ответственность. Российская сторона неоднократно предоставляла доказательства своей непричастности к трагедии.

Подробнее о том, как идет расследование традегии, смотрите в репортаже ТВЦ:

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