Путин впервые прокомментировал пожар в детском лагере под Хабаровском

Президент выразил соболезнования в связи с пожаром в "Холдоми"

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли четверо детей. Глава государства призвал первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при возникновении ЧП.

"Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", - сказал Путин (цитата по РИА новости). Президент выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки.

В Хабаровском крае в среду - трехдневный траур по жертвам пожара в детском палаточном лагере. Жители Комсомольска-на-Амуре несли цветы и свечи к школам, где учились погибшие - три девочки и мальчик.

Видео: в Хабаровском крае – траур по погибшим детям

Двое детей с отравлением угарным газом до сих пор остаются в больнице. По оценкам медиков, их состояние - удовлетворительное. Всего различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь ребят. В границах туркомплекса "Холдоми" объявлен режим ЧС. Сам лагерь закрывают. В ближайшее время всех детей заберут родители.

По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный обогреватель. Из 26 палаток 20 выгорели полностью. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. В их рамках уже провели выемку документов в самом лагере.

Один из подозреваемых в халатности - начальник отдела надзорной деятельности по Солнечному району Эдуард Новгородцев - задержан. Во время проверки он обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря исправить ситуацию. После трагедии в Хабаровском крае по всей стране надзорные органы проводят проверки и выясняют, насколько безопасны места отдыха для детей.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал нелепо оправдался после трагедии. Он заявил, что местные власти не знали о существовании палаточного лагеря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ раскритиковал его.

Видео: Медведева возмутило заявление губернатора о трагедии под Хабаровском