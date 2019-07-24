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Путин впервые прокомментировал пожар в детском лагере под Хабаровском

20:27
  • среда
  • 24 июля 2019

Президент выразил соболезнования в связи с пожаром в "Холдоми"

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли четверо детей. Глава государства призвал первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при возникновении ЧП.

Медведев призвал разобраться в трагедии под Хабаровском
Сгоревший лагерь под Хабаровском работал с вопиющими нарушениями

"Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", - сказал Путин (цитата по РИА новости). Президент выразил соболезнования в связи с пожаром и заявил, что ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки.

В Хабаровском крае в среду - трехдневный траур по жертвам пожара в детском палаточном лагере. Жители Комсомольска-на-Амуре несли цветы и свечи к школам, где учились погибшие - три девочки и мальчик.

Видео: в Хабаровском крае – траур по погибшим детям

Двое детей с отравлением угарным газом до сих пор остаются в больнице. По оценкам медиков, их состояние - удовлетворительное. Всего различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь ребят. В границах туркомплекса "Холдоми" объявлен режим ЧС. Сам лагерь закрывают. В ближайшее время всех детей заберут родители.

По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный обогреватель. Из 26 палаток 20 выгорели полностью. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. В их рамках уже провели выемку документов в самом лагере.

Один из подозреваемых в халатности - начальник отдела надзорной деятельности по Солнечному району Эдуард Новгородцев - задержан. Во время проверки он обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря исправить ситуацию. После трагедии в Хабаровском крае по всей стране надзорные органы проводят проверки и выясняют, насколько безопасны места отдыха для детей.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал нелепо оправдался после трагедии. Он заявил, что местные власти не знали о существовании палаточного лагеря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ раскритиковал его.

Видео: Медведева возмутило заявление губернатора о трагедии под Хабаровском

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