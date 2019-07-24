ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина смерти актера "Бегущего по лезвию"

21:43
  • среда
  • 24 июля 2019

Актера уже похоронили

Американского и голландского актера Рутгера Хауэра унесла на тот свет "непродолжительная болезнь".

Об этом изданию Variety сообщил агент актера. От какой именно болезни он умер, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Рутгер Хауэр ушел из жизни 19 июля в своем доме в Нидерландах. Актера похоронили 24 июля.

За свою карьеру Хауэр снялся более чем в 150 фильмах, среди которых Бегущий по лезвию", "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы" и другие.

Актер дважды награжден премией "Золотой Глобус" - за фильмы "Фатерлянд" и "Побег из Собибора".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Актер Рутгер Хауэр
Актер Рутгер Хауэр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.