Названа причина смерти актера "Бегущего по лезвию"

Актера уже похоронили

Американского и голландского актера Рутгера Хауэра унесла на тот свет "непродолжительная болезнь".

Об этом изданию Variety сообщил агент актера. От какой именно болезни он умер, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что Рутгер Хауэр ушел из жизни 19 июля в своем доме в Нидерландах. Актера похоронили 24 июля.

За свою карьеру Хауэр снялся более чем в 150 фильмах, среди которых Бегущий по лезвию", "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы" и другие.

Актер дважды награжден премией "Золотой Глобус" - за фильмы "Фатерлянд" и "Побег из Собибора".