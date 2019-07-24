Борис Джонсон раздал первые обещания

Политика официально назначили новым британским премьером

В Великобритании - новый премьер-министр. Борис Джонсон в среду официально вступил в должность, сменив на этом посту Терезу Мэй.

Днем он направился на прием к Елизавете II. По пути дорогу кортежу перекрыли протестующие, но полиции удалось быстро освободить проезд. Как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, после встречи с Терезой Мэй, на которой бывший премьер передала прошение об отставке, королева приняла Бориса Джонсона и обратилась к нему с просьбой сформировать новое правительство.

После Джонсон направился в резиденцию на Даунинг-стрит и выступил с первой речью в новом качестве, в которой заявил о необходимости заключить новую сделку по Brexit. Он пообещал вывести страну из "Единой Европы" 31 октября.

С назначением Бориса Джонсона поздравил Владимир Путин. Российский президент пожелал премьер-министру успехов в работе и отметил, что развитие отношений Лондона и Москвы отвечает интересам обеих стран.