Путин призвал помнить о причинах русской эмиграции

В среду он и Сергей Собянин встретились с вдовой Александра Солженицына в Доме русского зарубежья

Владимир Путин в среду побывал в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Этот музей, созданный по инициативе президента, рассказывает о жизни русских эмигрантов, которые покинули страну после революции. Все экспонаты были переданы Дому в дар их потомками. Положили начало экспозиции вещи семьи Солженицыных. Вдова писателя Наталья Дмитриевна провела экскурсию по музею для главы государства.

Их действительно пугающе много - детей и взрослых, оказавшихся в одночасье на чужбине. Наталья Солженицына во время посещения Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным Музея русского зарубежья старается сдерживать эмоции. Хотя для неё здесь каждый экспонат - словно крик чей-то души. В том числе и её собственной. Казалось бы, просто пальто. Но именно в нем её супруга - Александра Солженицына - депортировали из его же любимой страны.

Инициатором создания этого музея был Владимир Путин. Он принял важное решение в 2012 году, в мае нынешнего года состоялось открытие. Каждый зал - откровение. Сотни тысяч экспонатов. А начиналось всё с того самого пальто, в 70-х годах прошлого века. Лишившись гражданства, опальный писатель и его супруга решили действовать.

В годы вынужденной эмиграции Солженицыны бережно собирали уникальные материалы. Фотографии, личные вещи, воспоминания тех, кто хотел, но не мог вернуться на родину. За некоторыми предметами - драма или трагедия.

И буквально за каждым - искалеченная судьба. Скромная куртка всемирно знаменитого писателя - она согревала Набокова в последние годы жизни. Макет самолета "Илья Муромец" - гениальный авиаконструктор Сикорский не расставался с ним, держал на рабочем столе. Генералы, философы, поэты, балерины. Они в буквальном смысле жили на чемоданах, надеясь в любую минуту вернуться домой. Днем работали грузчиками, официантами, водителями, пытаясь выжить. А по ночам писали о том, через что прошли. Многие горькие дневники - от Осло до Токио - появились именно благодаря Солженицыну.

"Он через русскую прессу на всех континентах обратился с призывом к эмигрантам: "Пожалуйста! Не уйдите из жизни, не написав хотя бы двух-трех страниц о том, как по вашей жизни прокатилось это красное колесо начала века", - рассказала президент Русского общественного фонда Наталия Солженицына.

И они написали. Благодаря Солженицыным, мы это читаем. И помним страшный урок истории. Именно об этом говорил Владимир Путин после осмотра постоянной экспозиции.

"Это же конкретные люди, это судьбы. Это огромная часть нашей страны, такие колоссальные потери. Мы должны знать об этом. Мы должны понимать, что было причиной этих катастроф и делать все для того, чтобы ничего подобного не повторялось. Когда страна шла к этим тяжелейшим испытаниям, никто не думал, что это может случиться, но когда это случается, уже поздно. Потом уже почти ничего не вернуть", - сказал Путин.

Президент поздравил Наталью Солженицыну с днем рождения - в понедельник ей исполнилось 80. И поблагодарил за сохранение памяти о великом писателе, а также за работу над созданием этого музея. Владимир Путин оставил послание в книге отзывов. Еще один документ. Еще одно свидетельство того, что этот центр - истинный Дом русского зарубежья. А Наталья Солженицына - его душа.

Ольга Стрельцова, Александр Голубев, "ТВ Центр".