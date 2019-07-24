Допрос Мюллера в Конгрессе обернулся грандиозным позором

Из спецпрокурора пытались вытянуть хоть что-то, что бросит тень на Дональда Трампа

Роберту Мюллеру в среду вновь пришлось отвечать на вопросы о российском следе в президентской кампании 2016 года. На этот раз перед Конгрессом. Допрос с пристрастием длился почти три часа, однако ничего нового бывший спецпрокурор не сообщил. Лишь подтвердил, что штаб президента США Трампа не был в сговоре с Кремлем. На вопросы Мюллер отвечал коротко, и так, чтобы оставалось поле для политического манёвра. Трамп вроде и не виноват ни в чём, но обвинить его могут после окончания президентских полномочий. Так же и с Россией: вмешивалась, но доказательств нет.

Как заявили в Белом доме по итогам слушаний, допрос Мюллера - это "грандиозный позор" для демократов, которые пытаются получить от бывшего спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера показания против Трампа.

Публичный допрос Роберта Мюллера американские телеканалы транслируют в прямом эфире. Ещё в мае бывший спецпрокурор пришел к выводу, что расследовать в деле "Рашагейта" больше нечего - вся возможная информация получена и опубликована в докладе. Но демократы, контролирующие в Конгрессе юридический комитет и комитет по разведке - вызвали его с заслуженной пенсии повесткой. Мюллер пришел и под присягой повторил то, что уже известно.

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"Расследование не пришло к выводу о том, что сотрудники предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или согласовывали свои действия с российским правительством для вмешательства в выборы. Мы не доказали сговор и задались вопросом - можно ли выдвинуть обвинение в преступном заговоре любому члену предвыборной кампании Трампа и пришли к выводу, что нет", - сказал Мюллер.

Демократы к такому ответу были очевидно готовы. Сообщалось, что они заранее репетировали свои атаки на бывшего спецпрокурора. Буквально сажали на это место другого человека и тренировались. Цель понятна - из Мюллера нужно вытянуть хоть что-то, что бросит тень на Трампа.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.