Путин дал совет жителям Киргизии

Ранее в среду президент России провел встречу с экс-главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым

Владимир Путин в среду в Кремле встретился с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, а затем ответил на вопросы журналистов, которые интересовались темой разговора. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Вы знаете, что я всегда открыт для контактов и с действующими моими коллегами, и с теми, кто уже оставил высшие должностные обязанности. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане. Моя позиция хорошо известна, и до него я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан – это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана. Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - заявил Путин.

Ранее в среду президент России провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана. Президент поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения.