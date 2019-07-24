"Пьяные" дворы в России уйдут в прошлое

Госдума запретит "алкомаркеты" в жилых домах

Государственная дума уже в ходе осенней сессии может принять закон о запрете так называемых "алкомаркетов" в жилых домах. В адрес федерального проекта "Трезвая Россия" поступило более 15 тысяч обращений с просьбой отреагировать на такую форму торговли. За последние четыре года число небольших магазинов, продающих алкоголь, стремительно выросло. По данным экспертов, 7 из 10 алкомаркетов реализуют нелегальное спиртное, а в каждом втором приобрести его может и ребенок.

В доме по улице Большая Андроньевская пиво в буквальном смысле льется рекой. После того как на первом этаже открылась так называемая наливайка, здесь постоянно собираются любители пенного продукта. Это крайне возмущает жителей.

И днем, и ночью здесь запросто можно встретить пьяных граждан, нарушающих общественный порядок. Поэтому на площадках почти нет детей. Жительница дома Ольга показывает место, где обычно распивают алкоголь. И это несмотря на то, что поблизости находятся школа и детский сад. Неслучайно местные жители прозвали этот двор "пьяным" и требуют оградить их от такого хмельного соседства.

Шумные посиделки затягиваются до поздней ночи и порой переходят в подъезд, жалуется владелица квартиры на втором этаже.

- Вот здесь они сидят, кушают, пьют. Выхожу из квартиры и боюсь уже замечание делать, подожгут. Поэтому сидят, а вот тут скамеечки были. Постоянная здесь пьянка.

Говорят, что купить алкоголь в магазине можно круглосуточно. Так ли это — решили выяснить у продавца. Он уверяет, что работу заканчивает в 11 часов вечера. А то, что во дворе шумят по ночам — так это виноваты сами люди.

Однако руководитель проекта "Трезвая Россия" уверен, что подобные наливайки нарушают запрет о ночной продаже алкоголя. К тому же, они противоречат государственным задачам об увеличении продолжительности жизни.

Подробности в репортаже Александра Петрова.