Макрон сменил аватарку в Facebook. Французы в гневе

В профиле президента увидели стремление к неограниченной власти

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил фотографию профиля в Facebook, а внимательные французы тут же увидели несколько скрытых смыслов.

Первое, что смутило жителей Пятой Республики, это поразительная схожесть профиля Макрона с Гаем Юлием Цезарем. А это значит, что у президента есть имперские замашки, поразмыслили пользователи Сети.

"Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там — с императором!", - язвительно заметили подписчики.

Второе, профиль Макрона смотрит вправо, что означает смену его политических взглядов, хотя ранее он заявлял, что не является "ни левым, ни правым".

Другие и вовсе предположили, что Макрон слишком буквально воспринял выражение "фото профиля" и опубликовал свое фото в профиль, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Российские пользователи оказались серьезней французов. "А еще говорят о пользе интернета. Просто человек взял и сменил фото. И точка", - отрезали русские.

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