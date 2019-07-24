Путин указал на "странноватые" решения иркутского губернатора после наводнения

Президент раскритиковал работу Сергея Левченко

Взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения в стране и совершенствовать нормативную базу, чтобы не допускать строительство жилых домов в районах, подверженных паводкам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К этому призвал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Оно началось с обсуждения ситуации в Иркутской области, пострадавшей от мощного наводнения. Президент уже дважды посещал регион, где общался с его жителями, а также инспектировал ход восстановительных работ. О том, как реализуются меры по поддержке населения области, на совещании доложил вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, жизнь в Тулуне и Нижнеудинске, в наибольшей степени пострадавших от паводка, полностью вернется в нормальное русло к началу августа. Он также сообщил, что сейчас идет выплата компенсаций тем, то лишился своего имущества. Деньги получили уже более 40 тысяч человек.

Владимир Путин подчеркнул, что первостепенное внимание необходимо уделить восстановлению инфраструктуры и жилья. Президент напомнил о персональной ответственности глав регионов в вопросах, связанных с ликвидацией крупных ЧП.

"По результатам поездки мною сегодня подписаны еще дополнительные поручена. Я прошу их тоже их посмотреть и руководствоваться. В принципе вы сейчас все назвали: информированность населения должна быть выше, нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, все выплаты должны быть осуществлены. И есть еще один вопрос, на который надо обратить внимание. Надо проработать с нашими компаниями. Тот же Тулун - это же моногород, надо посмотреть, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, современными производствами", - заявил Путин.

По словам главы государства, он также ждет доклада Следственного комитета о результатах расследования недавней трагедии в детском лагере в Хабаровском крае.

Говоря о наводнении в иркутской области, президент раскритиковал губернатора региона Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области. "Ну, это неправильно, конечно. Это даже странновато", - сказал Путин.

Основной темой совещания стала модернизации системы профессиональной квалификации с учётом новых рабочих профессий. Владимир Путин пообещал уделять личное внимание этому вопросу. Президент считает, что решение данной задачи крайне важно, учитывая ситуацию на рынке труда и предстоящую цифровизацию экономики. По статистике, почти 60% учащихся сейчас выбирают рабочие профессии, а подготовка и проведение национального чемпионата Worldskills позволили обновить 943 средне-специальных учебных заведения.