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В Турции совершено покушение на белорусского дипломата

22:05
  • среда
  • 24 июля 2019

Александр Поганшев госпитализирован в тяжелом состоянии

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева. Дипломат получил два ранения, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Предварительно, напавший на дипломата мужчина - его сосед, с которым у Поганшева был давний конфликт. После покушения он покончил с собой. По другим данным, атака была совершена отставным турецким военным в районе Анкары Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран, передает ТАСС.

В МИД Белоруссии сообщили, что стрелявший был психически неуравновешенным гражданином Турции. В ведомстве уточнили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сообщается также, что Поганшеву сделали операцию.

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