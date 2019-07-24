В Турции совершено покушение на белорусского дипломата

Александр Поганшев госпитализирован в тяжелом состоянии

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева. Дипломат получил два ранения, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Предварительно, напавший на дипломата мужчина - его сосед, с которым у Поганшева был давний конфликт. После покушения он покончил с собой. По другим данным, атака была совершена отставным турецким военным в районе Анкары Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран, передает ТАСС.

В МИД Белоруссии сообщили, что стрелявший был психически неуравновешенным гражданином Турции. В ведомстве уточнили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сообщается также, что Поганшеву сделали операцию.