Подробности покушения на белорусского дипломата в Турции

В Александра Поганшева выстрелили на глазах у сына

Стали известны подробности покушения на белорусского дипломата Александра Поганшева. На советника посольства Белоруссии в Турции напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.

Как сообщили агентству РИА Новости в белорусском посольстве, Поганшев получил четыре пулевых ранения. На него напал психически больной человек, который встретился с дипломатом случайно. Сын не пострадал.

"Они убегали от стрелявшего. В больнице советнику сделали операцию, он жив", - сообщил источник агентства. Он уточнил, что нападавший после инцидента вернулся домой. Там он покончил жизнь самоубийством.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что выстреливший в дипломата мужчина был отставным военным и соседом Поганшева. Между мужчинами, предварительно, был давний конфликт.