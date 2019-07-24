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Подробности покушения на белорусского дипломата в Турции

22:56
  • среда
  • 24 июля 2019

В Александра Поганшева выстрелили на глазах у сына

Стали известны подробности покушения на белорусского дипломата Александра Поганшева. На советника посольства Белоруссии в Турции напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.
В Турции совершено покушение на белорусского дипломата

Как сообщили агентству РИА Новости в белорусском посольстве, Поганшев получил четыре пулевых ранения. На него напал психически больной человек, который встретился с дипломатом случайно. Сын не пострадал.

"Они убегали от стрелявшего. В больнице советнику сделали операцию, он жив", - сообщил источник агентства. Он уточнил, что нападавший после инцидента вернулся домой. Там он покончил жизнь самоубийством.

 

Ранее турецкие СМИ сообщили, что выстреливший в дипломата мужчина был отставным военным и соседом Поганшева. Между мужчинами, предварительно, был давний конфликт.

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