КНДР отправила ракеты в сторону Японии

По данным Токио, ракетный пуск не угрожал стране

КНДР провела пуск двух ракет с восточного побережья. Об этом сообщает агентство "Рёнхап". Как отмечают южнокорейские военные, ракеты преодолели расстояние в 430 километров и упали в Японском море. Максимальная высота полета составила 50 километров. Снаряды были выпущены из мобильной пусковой установки, передает "Газета.Ru".

Сеул считает, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности. Это тот же тип вооружения, которое КНДР испытывала в начале мая. На действия Пхеньяна уже отреагировал Токио. Там заявили, что нынешние ракетные пуски не вызвали угрозы для национальной безопасности Японии. Скорее всего, они связаны с учениями, которые сейчас проводит Северная Корея.