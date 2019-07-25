В сирийской Каре провели фестиваль черешни

Несколько лет этот пригород Дамаска оставался под контролем боевиков

В городе Кара на севере Дамаска прошёл традиционный фестиваль черешни, посвященный окончанию сбора урожая сладкой ягоды. В годы войны праздник не проводился, населенный пункт был захвачен террористами. Но плантации не пострадали. Черешню в Каре начали выращивать более 40 лет назад, раньше продукция уходила за границу. Нынешний фестиваль даёт фермерам возможность прорекламировать своей товар и привлечь инвестиции.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко.