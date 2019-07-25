Учебу в отдаленных вузах России предложили сделать бесплатной

Высшее образование станет доступнее

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов предложил сделать бесплатным высшее образование в регионах, которые граничат с другими странами.

По мнению Чернышова, такое нововведение повысит привлекательность пограничных зон России и предотвратит отток молодежи из отдаленных регионов. Ведь недавние школьники, выбирая город для проживания, ищут в первую очередь "сильный вуз" и возможность дальнейшего трудоустройства, считает депутат.

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", - указал он в письме к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Еще Борис Чернышов предложил увеличить квоту для русскоговорящих иностранцев в вузах, расположенных в приграничных районах.

"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - цитирует политика РИА Новости.