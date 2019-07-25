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Учебу в отдаленных вузах России предложили сделать бесплатной

08:21
  • четверг
  • 25 июля 2019

Высшее образование станет доступнее

Зампред комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов предложил сделать бесплатным высшее образование в регионах, которые граничат с другими странами. 
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По мнению Чернышова, такое нововведение повысит привлекательность пограничных зон России и предотвратит отток молодежи из отдаленных регионов. Ведь недавние школьники, выбирая город для проживания, ищут в первую очередь "сильный вуз" и возможность дальнейшего трудоустройства, считает депутат.

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", - указал он в письме к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову. 

Еще Борис Чернышов предложил увеличить квоту для русскоговорящих иностранцев в вузах, расположенных в приграничных районах. 

"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - цитирует политика РИА Новости

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