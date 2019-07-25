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Известная красавица-актриса умерла в 33 года от рака

08:29
  • четверг
  • 25 июля 2019

Она скончалась в окружении близких

Умерла актриса Ника МакГиган. Ей было 33 года. О трагедии сообщили близкие артистки.

"Она мирно скончалась рано утром во вторник, 23 июля, в окружении своей любящей семьи", - передает Irish Times слова родных МакГиган.

Ника несколько лет боролась с раком молочной железы. Однако болезнь оказалась сильнее.

МакГиган прославилась благодаря эпизодической роли красавицы-служанки в сериале "Тюдоры". Также она снималась в ленте "Филомена" с Джуди Денч и Стивом Куганом. Последней работой Ники стал фильм "Wildfire" о двух сестрах, которые выросли на границе Северной Ирландии.

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